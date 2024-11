Fragile sui piazzati, rigori regalati, equilibrio perso: dentro la crisi Juve

Più che una zebra, un Gattopardo. Con la maiuscola, perché fa venire in mente il titolo del romanzo di Tomasi di Lampedusa la Juventus di queste prime 10 giornate di campionato, in cui tutto è cambiato, ma in realtà non è cambiato nulla: 9 punti nei primi cinque turni, in cui la squadra bianconera creava e segnava poco, ma aveva concesso poco e subito niente; 9 punti nei secondi cinque, in cui ha creato e segnato di più, ma concesso e subito altrettanto. In mezzo, o quasi visto che è arrivato dopo la 6ª giornata di campionato, l’infortunio di Gleison Bremer a Lipsia. Sicuramente pesantissimo, anche dal punto di vista delle ripercussioni psicologiche sui compagni, che si sentono meno sicuri, ma che non può bastare da solo a spiegare lo sgretolarsi del muro che era la fase difensiva bianconera. Un crollo con più cause (tra queste sicuramente anche l’infortunio del brasiliano e la forma deficitaria di Danilo), una delle quali ha la sua radice proprio nella metamorfosi bianconera citata prima.