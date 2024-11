Udinese-Juve ad Abisso, il precedente col Benevento e la furia di Allegri

Con un comunicato da parte dell'AIA sono state rese note le designazioni arbitrali per l'undicesima giornata del campionato di Serie A. Il big match del Maradona tra Napoli e Atalanta sarà affidato alla direzione del signor Doveri (sezione di Roma), a Feliciani la trasferta del Milan a Monza mentre Ferrieri Caputi per Venezia-Inter. Designato anche l'arbitro di Udinese-Juventus.

Udinese-Juventus: l'arbitro

La Juventus andrà a giocare a Udine nella giornata di sabato 2 novembre (18:00). A dirigere i bianconeri sarà il fischietto di Rosario Abisso della sezione di Palermo: gli assistenti saranno Cecconi e Zingarelli mentre il quarto uomo sarà il signor Prontera. Al VAR ci sarà Paterna, mentre AVAR sarà Chiffi. Proprio con l'arbitro siciliano ci sono un paio di precedenti cuoriosi da ricordare.

Juve-Abisso, i precedenti

Per Rosario Abisso sarà l'ottava volta a dirigere la Juventus in Serie A: 4 vittorie, un pareggio e due sconfitte, tra cui l'ultima con l'Udinese all'Allianz con Allegri in panchina. Ed è proprio qui uno dei precedenti perché a seguito della suddetta gara è arrivata anche l'ammenda da parte del Giudice Sportivo per l'ex tecnico bianconero, reo di aver rivolto una frase ingiuriosa al direttore di gara negli spogliatoi.

Ma non è tutto qui, perché c'è un altro episodio da sottolineare e riguarda Juventus-Benevento, terminata con la sconfitta dei bianconeri per 1-0. A dirigere l'incontro è stato proprio Abisso che nel primo tempo non ha fischiato un rigore netto per un fallo di Foulon su Chiesa.