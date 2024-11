Alice Campello, il gesto per il compleanno Juve sorprende tutti

Alice Campello , modella e imprenditrice italiana, ha recentemente attirato l'attenzione per un gesto inaspettato che ha sorpreso in tanti. Dopo la separazione dal calciatore Alvaro Morata, annunciata a sorpresa lo scorso agosto, l'influencer ha deciso di trasferirsi da Madrid a Milano per permettere ai suoi quattro figli di essere più vicini al padre, attualmente attaccante del Milan.

Nelle ultime ore, l'imprenditrice ha espresso il suo apprezzamento per la Juventus mettendo un "like" a un video pubblicato dal club torinese sui social media in occasione del 127º anniversario della società.

Alice Campello, il gesto a sorpresa per la Juventus

Il gesto social di Alice Campello nei confronti della Vecchia Signora ha sorpreso molti, considerando che la Juventus è una delle principali rivali del Milan, squadra per cui ora gioca Morata, ma ha attestato altresì la grande sportività che è propria della modella, andando quindi oltre alle divisioni e alle competizioni che invece il calcio imporrebbe. Il calciatore spagnolo ha militato nella Juve per bene due volte: dal 2014 al 2016 e poi dal 2020 al 2022. Rispondendo ad alcuni followers che diversi mesi fa hanno chiesto alla Campello quale fosse la fede calcistica dei figli, l'imprenditrice ha rivelato: "Sono juventini dalla testa ai piedi e, ovviamente, tifano per la squadra del papà" attestando così ancora una volta il forte legame che unisce tutta la famiglia al club bianconero. In diverse occasioni la wag ha confessato di avere ancora un forte legame con Torino dove ha anche una casa.

Anche in campo sentimentale Alice sta dimostrando di voler mantenere un rapporto cordiale con Morata. In occasione del 32esimo compleanno di Alvaro, Campello gli ha inviato un messaggio di auguri definendolo "super papi". Parole a cui il calciatore del Milan ha replicato con un "Grazie Ali" accompagnato da un cuore. Ad alimentare voci di un loro presunto riavvicinamento, un ultimo scatto della modella condiviso sui social, dove la si vede indossare nuovamente la fede nuziale al dito.