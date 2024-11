Gatti Miu Miu, Sesso e...Cambia, Britney Di Gre: McKennie assegna i pezzi Juve

Da X Factor a X Juventus ? Per info chiedere a Weston McKennie . Al calciatore bianconero in veste di giudice è stato affidato il ruolo di "designatore di canzoni" per i suoi compagni di squadra. E ne ha per tutti. Si parte dalla popstar più in voga del momento: Taylor Swift. "Questa va a Kenan Yildiz , arriva nello spogliatoio con pezzi del genere", e non lesina un assaggio delle sue doti canore (meglio sul campo da gioco, ma il tentativo è da lodare!).

Si passa Milkshakes di Kelis e qui c'è la confessione "si, questa sono io". La playlist scorre e arriva il momento italiano con Miu Miu di Tony Effe. L'americano non ha dubbi: "Questa è per Gatti, sono sicuro". La canzone di Drake è sicuramente quella nelle corde del centrocampista, che assegna lo stesso al difensore italiano. Perché "Started from the Bottom è proprio per lui che è partito dalla quinta divisione italiana"- scherza Weston. Si va avanti, Jay-Z e Rihanna vanno a Weah "Semplicemente è un genere che a Tim piace". Per i brasiliani Danilo e Douglas Luiz c'è MC Cebezinho " Aloro piace ballare questo genere di musica". E quando parte il tormentone dell'estate "Sesso e Samba", non ci sono dubbi: "Cambiaso! Ama la musica e il cibo italiano". La playlist chiude con Britney Spears, che con grandissima sorpresa va a...Di Gregorio.