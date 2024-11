"Famiglia, Vita, Leggenda, Appartenenza": i messaggi dei calciatori Juve

Buon compleanno Juventus ! Ma non chiamatela Vecchia Signora, sono solo 127 anni di storia , portati benissimo. Dalla panchina di Corso Re Umberto a Torino è iniziata una lunghissima storia, costellata di tantissimi successi, grandi leggende. Non sono mancati i momenti complicati e difficili, dai quali il club bianconero è puntalmente rinato come un'araba fenice. Al coro degli auguri si sono uniti i "nuovi arrivati" ai veterani che hanno indossato la pesante maglia juventina. Da Fagioli a Yildiz , passando per Bremer e Perin .

"Noi siamo gioventù. Dal 1897. Buon compleanno a noi"

La mattinata si apre con un video iconico: una panchina, i giocatori che vi si siedono a turno. Da Yildiz a Montero, passando per Locatelli e Chiellini. Ci sono anche Sara Gama e Arianna Gallina, protagoniste delle Women, una storia più recente, ma che non ricalca pedissequamente la storia vincente della Vecchia Signora. Al coro degli auguri non potevano mancare i calciatori bianconeri. Il centrocampista, punto fermo di Thiago Motta, è telegrafico e perentorio: "Stile Juventus. Buon Compleanno Vecchia Signora". Segue il talentino turco "Happy Birthday Juventus!". Quella di Fagioli è una dichiarazione d'amore: "127 anni di storia, di amore, di passione. Per me 23 anni di 127 con una fede nel cuore. Auguri Vecchia Signora".

Non mancano Milik, Weah e Cambiaso: "Buon compleanno". Mattia Perin fornisce un'altra dimostrazione della sua verve poetica: "Famiglia, Vita, Eleganza, Leggenda, Avanguardia, Appartenenza. La Juventus è uno stato mentale. Tanti auguri per i tuoi 127 anni Vecchia Signora". C'è anche Bonucci: "Buon compleanno a noi". Non poteva mancare il "principino" Claudio Marchisio: "Happy Birthday", posando con la seconda maglia della Juve, che richiama un look storico. Chiude la leggenda, Alessandro Del Piero, che posta la foto di una delle sue ultime "linguacce" allo Stadium.

"Buon compleanno Juventus", gli auguri di Giorgio Chiellini

Non poteva mancare il messaggio di una leggenda della retroguardia bianconera, di un muro juventino: Giorgio Chiellini. Le sue, affidate a un post su Instagram, sono parole al miele: "La Juventus non è solo un club; è passione, legame e tradizione che si tramanda di generazione in generazione. Sono orgoglioso di far parte di questa straordinaria famiglia che rappresenta i sogni e le speranze di milioni di persone. Buon compleanno Juventus, continuiamo a scrivere insieme questa storia! We are youth. Since 1897".

