Udinese-Juventus, i convocati di Thiago Motta: c'è una riconferma

TORINO - Dopo il pari interno contro il Parma nel turo infrasettimanale, la Juventus si prepara per la trasferta sul campo dell'Udinese nell'11° turno di Serie A. Rimane l'imbattibilità in questo avvio di stagione, ma i 6 pareggi hanno reso altalenante il cammino degli uomini di Thiago Motta. L'infortunio di Bremer pesa nello scacchiere difensivo del tecnico italo-brasiliano, ma al Bluenergy sono necessari i tre punti contro la squadra di Runjaic. Oltre al difensore brasiliano restano ai box anche Milik, Douglas Luiz e Nico Gonzalez. Ecco la lista dei convocati per l’incontro in programma sabato 2 novembre alle ore 18.00.