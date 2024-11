Brasile, Dorival si gioca il Mondiale: confermato il suo jolly Juve

Il ct del Brasile Dorival Junior ha diramato la lista dei convocati per i prossimi impegni della Selecao. E saranno match molto delicati e importanti, visto che la nazionale sta lottando per i primi sei posti in classifica, validi per l'accesso diretto ai prossimi Mondiali del 2026. Al momento Vinicius e compagni sono quarti, ma con sole quattro lunghezze di vantaggio sulla Bolivia settima. Il commissario tecnico per le sfide contro il Venezuela e l'Uruguay ha convocato anche Danilo, fortemente criticato in patria dopo le ultime prestazioni.