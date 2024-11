Udinese-Juve, la formazione ufficiale: scocca l’ora di Koopmeiners! Vlahovic…

Gli 11 anti-Udinese ufficiali

Per il resto, ad appena 72 ore dall’incolore pareggio dell’Allianz con il Parma, Thiago Motta mette in atto alcuni cambi nella formazione titolare. Per non sbriciolare l’ossatura della squadra, ma al contempo per donare all’undici le forze fresche di cui ha bisogno in questo momento. Tornerà allora, in difesa, il francese Kalulu, con Savona che fa traslocare di fascia Cambiaso. In mezzo al campo Locatelli e Thuram, tandem che mercoledì sera ha lasciato intravedere qualche giocata interessante, mentre davanti il grande escluso è Conceiçao, bisognoso di riposo dopo il grande dispendio di forze dell’ultima settimana. Anche perché, in questo momento, Thiago Motta fatica a vedere Weah ai margini. E non è certo nei piani una terza panchina consecutiva per Yildiz. Davanti Vlahovic con Koop a supporto.