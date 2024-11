Udinese-Juve, la probabile formazione: scocca l’ora di Koopmeiners! Vlahovic…

Alle spalle di Vlahovic

E, dunque, alle spalle di Vlahovic? Probabilmente sì, perché il serbo si sente bene e vuole giocare a tutti i costi, per cancellare dalla testa la deludente prova contro il Parma e per tornare a far correre un tassametro stagionale che, in ogni caso, parla già di otto reti all’attivo. Ma è pur vero che DV9 figura al momento come l’elemento più impiegato in assoluto, con 1083’ in campo sui 1170 totali disputati dalla Juventus, e di questo dato l’allenatore italo-brasiliano non può che tener conto, al di là della percezione individuale della fatica. Ecco perché, in vista della sfida odierna, Thiago Motta sta studiando per lui un piano “part time”. Un piano, insomma, che prevede il suo utilizzo da titolare, ma con propositi di “staffetta” nel corso della ripresa, se non addirittura di impiego a gara in corso, soluzione oggetto di valutazione già da un paio di partite a questa parte.