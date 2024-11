La Juve di Motta e le difficoltà di inizio stagione: i tre motivi principali

Le tre motivazioni principali

Quarto posto e qualificazione alla prossima Champions che non a caso e non solo per prestigio sportivo sono «l’obiettivo minimo» fissato da Scanavino. Degli introiti garantiti dalla regina delle competizioni europee la Juve non può fare a meno per portare avanti come pianificato il nuovo progetto varato in estate, con la prima stagione programmata nei tempi canonici dal dt Cristiano Giuntoli (l’anno prima arrivato solo a luglio) e con l’arrivo di Thiago Motta in panchina. Proprio il rinnovamento, assieme alle dinamiche del mercato che hanno reso possibile raggiungere alcuni degli obiettivi solo a campionato iniziato, e assieme alla serie di infortuni che hanno colpito la squadra bianconera e in special modo proprio i giocatori presi per rinforzarla, danno una spiegazione convincente di queste difficoltà iniziali. Che però vanno superate in fretta o rischiano di ingigantirsi. E alla fine a spiegare è chi perde, insegna Julio Velasco. E la Juve di perdere la Champions non se lo può permettere.