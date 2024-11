Cassano spara sulla Juve: “Vlahovic peggio di Castellanos”. Ne salva solo due

Cassano: "Inzaghi manca di rispetto a Frattesi"

Cassano si è poi concentrato anche sull'Inter, criticando le scelte di Inzaghi: "Parto dal presupposto che fino al momento dell'espulsione, l'Inter non mi era piaciuta, era nel panico. Poi ha sbloccato il match e da lì non c'è stata partita. Io impazzisco per gente come Gavi, Frenkie de Jong, per questo dico che deve giocare Frattesi e non Nicolò Barella in Nazionale come nell'Inter, perché è il campo che dice queste cose. Nelle idee di Inzaghi c'è sempre il centrocampo con Calhanoglu, Barella e Mkhitaryan. Per non mettere in competizione Barella con Frattesi, che l'anno scorso ha fatto meglio e quest'anno sta facendo meglio, lui dice a Frattesi che sarà il 12esimo perché non rompe. Ma è una mancanza di rispetto nei confronti del ragazzo. Il campo parla e dice che Frattesi dovrebbe giocare più di Barella. Non è più quello di tre anni fa però gioca sempre, mentre Frattesi non viene mai preso in considerazione nelle partite che contano".