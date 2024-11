Lille, emergenza infortuni per la Juve. Da Meunier a Gomes, Genesio fa il punto

La Champions League è pronta a ripartire dopo qualche settimana di stop. La Juventus è attesa dalla trasferta di Lille martedì 5 novembre alle 21. La squadra francese nonostante un ottimo avvio di campionato, deve fare i conti con un'infermeria sempre più affollata. In vista del match contro i bianconeri, la formazione allenata da Bruno Genesio potrebbe fare a meno di Thomas Meunier: in questo momento la sua presenza in campo contro la squadra di Motta è a forte rischio dopo l'infortunio di ieri nella sfida di Ligue 1 contro il Lione. Ma la lista non finisce qui. Sono in dubbio anche Angel Gomes e Osame Sahraoui anche se la loro presenza, rispetto a quella del terzino destro belga, è più probabile.