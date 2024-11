Weah gongola: "Juve, mi sento al centro. Fare il 9 per me è naturale"

Weah e il passato da numero nove

L'americano, già a quota tre reti in questa stagione e reduce dai due sigilli consecutivi contro Inter e Parma, sottolinea poi: "C'è grande autostima e il lavoro del mister da questo punto di vista è molto importante. Ho giocato molto tempo come numero nove, pertanto correre verso la porta e chiudere l'azione mi viene naturale. Ovviamente, poi è anche una richiesta specifica del mister. Sono felice di giocare bene e rendere orgogliosa la mia famiglia emio padre che è sempre stato tifoso della Juventus,ma giuro che sul Tottenham non sapevo niente (l'ex attaccante del Milan, durante la cerimonia di premiazione del Pallone d'Oro ha dichiarato che il suo sogno era quello di giocare per i bianconeri e gli Spurs ndr)".