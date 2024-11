Motta: “Koopmeiners speciale”. Poi cambia idea: “Stavolta la famiglia è via…”

Thiago Motta, dopo le dichiarazioni su Dazn, ha parlato anche in sala stampa con i giornalisti presenti: "Abbiamo disputato un'ottima gara. Bravi nel primo tempo, mentre nella ripresa siamo stati abili nel difenderci cercando di ripartire in velocità: vittoria meritata". Sul gruppo invece: " Tutti bravi, meritano i complimenti, anche quelli che vanno in panchina. Abbiamo a disposizione una squadra con tanti calciatori forti: con tutte le partite che giocheremo ognuno di loro avrà modo di esprimersi. Oggi bene dall'inizio alla fine. Chiaramente tutti noi dobbiamo migliorare, io per primo sia nel preparare le gare che nel mettere i miei calciatori nelle condizioni di esprimersi al meglio. Si può crescere, ma oggi bene, anche nelle riaggressioni: nel primo tempo siamo stati bravi a non concedergli ripartenze. Dopo il gol annullato l'Udinese ci ha creduto di più? Chiaramente la rete non convalidata può darti la sensazione di pericolo, ma abbiamo continuato a fare ciò che serviva per vincere, e facendolo bene . Oggi abbiamo fatto bene tutto, anche tatticamente ".

Dal gruppo si passa ai singoli, come Koopmeiners: "Il gol arriverà anche per lui, è un calciatore speciale per ciò che trasmette a tutti i compagni. Oggi avrei voluto sostituirlo, ma non ci sono riuscito perché fa un gran bene per la squadra, e inoltre non l'ho visto sofferente dal punto di vista fisico. È un calciatore diverso, siamo contenti di averlo". Altro grande protagonista di giornata è stato Thuram: "Ottima prestazione, è un centrocampista diverso dagli altri. Dal punto di vista tecnico ha fatto bene, una partita completa: se lo merita, per come è focalizzato sul lavoro. Dove può esprimersi meglio? Ha bisogno del suo fisico per giocare a questi livelli, ma un po' più alto o più basso in campo cambia poco: lui è responsabile, difende, aggredisce. Può fare un po' di più quando si trova qualche metro più avanti". La vittoria ha tolto un po' di pressione alla Juve dopo l'ultima settimana? Motta è chiaro: "La responsabilità rimane uguale, siamo la Juventus. Ma questo è uno stimolo, giochiamo per vincere. Ora dobbiamo pensare al Lille: loro giocheranno con grande intensità, noi dovremo essere determinati". E a proposito dei prossimi impegni: "Adesso ci aspetta un calendario bellissimo. Ci sono tante partite in questo mese di novembre e i giocatori sono felici".