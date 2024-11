Pagelle Juve: Locatelli enorme, Thuram da trattore, Yildiz imbuca e non solo

All. Motta 7

Non era scontato né banale, tre giorni dopo la sfida con il Parma, vedere la Juventus approcciare così la partita e mettere l’Udinese in difficoltà come mai lo era stata in casa. Ripresa di gestione, con qualche brivido annesso, ma fa parte del gioco: si gioca ogni tre giorni e martedì c’è già il Lilla.