Tre Juve diverse, nessuno come Motta in Italia e il purgatorio di Vlahovic

Ieri ha segnato il suo secondo gol in 9 presenze in Serie A, Nicolò Savona , che ha 21 anni e un futuro che va consolidandosi di partita in partita. L’altro gol lo ha propiziato Khéphren Thuram , 23 anni, con un taglio in area magistrale. Yildiz , 19 anni, ha giocato una partita da leader: concreta, matura e umile, mettendo la sua qualità al servizio della squadra. E, nel finale, è entrato Mbangula , 20 anni, che ha messo Koopmeiners davanti alla porta. Mentre Chico Conceiçao , 21 anni, è stato al solito pungente. Bisogna tornare indietro alla stagione 1976-77 per trovare una Juventus così giovane e, comunque, nella squadra che fece la doppietta scudetto-Coppa Uefa non mancavano due o tre giocatori esperti e smaliziati. Il progetto della Juventus è ambizioso, ma rivoluzionario e Motta può fare la storia come Trapattoni .

Anche perché, paradossalmente, sono proprio i giocatori con più anni ed esperienza che stanno mancando in questa prima parte della stagione. Fra infortuni ed equivoci, Douglas Luiz non si è praticamente ancora visto; Koopmeiners sta remando per tornare quello di Bergamo; Nico è apparso e scomparso; Danilo è in crisi. Per Motta non è una bella cosa, ma fino a un certo punto, perché se finora, senza i giocatori più esperti si è barcamenato ed è rimasto lì, con il loro apporto potrebbe esserci un ulteriore salto di qualità. E Vlahovic? Con i suoi 24 anni è lì nel mezzo, né giovane né esperto, né bomber implacabile, né bidone, sempre in bilico fra inferno e paradiso, anzi no in una specie di nebbioso purgatorio.