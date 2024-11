Vlahovic scalda i tifosi Juve: il gesto non è passato inosservato

Dusan Vlahovic era finito al centro delle critiche dopo il pareggio casalingo della Juventus per 2-2 contro il Parma nel turno infrasettimanale per un gol sbagliato nel primo tempo. Contro l'Udinese il serbo ha però dimostrato di saper reagire, offrendo un'ottima prestazione anche senza trovare la via del gol. Un particolare gesto rivolto al pubblico del Bluenergy Stadium ha però attirato l'attenzione dei tifosi bianconeri sui social.