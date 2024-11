L'ex Juve e il consiglio a Motta: "David lo fermi così". La media gol fa paura

Benatia, la chiave per David. E la scelta di Motta

La situazione la spiega bene, con esperienza e conoscenza, l’ex bianconero Benatia nell’intervista di fianco: «Lo marcherei come reparto, non soltanto a uomo. È forte fisicamente: non è molto alto, ma grosso e potente. Ama andare in profondità, ma non è male neppure sullo stretto. Può giocare come centravanti unico oppure con una seconda punta, ha grande fiuto». Leggerne i movimenti non è semplice ecco perché Motta chiederà uno sforzo particolare al duo Kalulu-Gatti, che ha retto l’urto a Udine ma che in Champions si troverà davanti un reparto offensivo avversario più imprevedibile e con il canadese che si sta dimostrando sempre più indispensabile per il Lilla. E anche quando è entrato a gara in corso, come contro l’Atletico Madrid, si è confermato spietato, colpendo con una doppietta.