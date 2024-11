Conceicao-Thuram dal 1' in Lilla-Juve. E Motta vede rientrare un altro top

Infortuni: Motta rivede la luce

E in questi casi, se si supera la prima barriera protettiva avversaria, si aprono metri e scenari interessanti in cui poter sviluppare azioni pericolose e confezionare palle gol in area di rigore per Vlahovic. Che a Udine ha potuto evitarsi tutti i 90 minuti con un impiego da robusto part time e in Francia proverà a tornare in rete in Champions dopo la fantastica doppietta di Lipsia. Due eurogol a rilanciare la Juve in una vittoria con rimonta eroica in 10 contro 11 dopo che, tra l’altro, la squadra aveva dovuto assorbire gli infortuni di Bremer dopo 4 minuti e Nico Gonzalez dopo 10. Contro i friulani Dusan ha dimostrato di non patire questa usura da lavori forzati dettata dalla mancanza di un sostituto naturale vista la doppia indisponibilità di Milik e di Nico. A Udine ha infiammato la curva bianconera un minuto prima di essere sostituito con una percussione tutta potenza e cuore neutralizzata dal portiere Okoye con una deviazione in angolo sul primo palo. In casa del Lilla vivrà la sfida a distanza con David, bomber in forma smagliante dei transalpini. Ma ci vuole altro per metterlo in crisi: a forza di test ed esami non sempre superati si è vaccinato, riuscendo a diventare gradualmente non un cecchino infallibile ma un centravanti dal peso specifico importante sì. Intanto Motta vede rientrare tra i disponibili Douglas Luiz mentre Nico Gonzalez lo sarà sabato sera nel derby. La luce sta tornando a illuminare il volto della Vecchia Signora.