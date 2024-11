Bergomi e la Juve di Motta: “Chi non terrei mai fuori". Su Yildiz e Bremer...

Le novità di Motta e l'assenza di Bremer

Caressa snocciola alcuni dati relativi al cambiamento dei bianconeri tra prime 8 partite e le ultime 3: “Ci sono dei numeri. Come diceva Luca lui cerca di tenere la squadra compatta per essere più aggressivo, ma è quando riparte che fa male. Guardate gli xG da contropiede quanto sono aumentati nelle ultime 3 partite: del 1900%! Vuol dire che riparte in contropiede e accetta anche di non gestire sempre il pallone. Gli altri numeri delle differenze tra le prime 8 partite e le ultime 3 ci dicono che l’altezza degli eventi difensivi diminuita da 35 a 26 metri, intensità pressing aumentata dall’11 a 14, l’intensità di riaggressione diminuita da 0.58 a 0.37, così come è diminuita l’efficacia di riaggressione da 0.31 a 0.16”.



Bucciantini commenta così le statistiche: “In questo modo ha preso molti più gol rispetto alle prime 8 giornate. Si è preso qualche rischio, ha ragione Luca. A volte per fare un po’ di più, metti un po’ a rischio alcune cose”. Marchegiani aggiunge: “Era inevitabile. Col cammino delle prime giornate, pur non prendendo mai gol, la squadra davanti…”. Marocchi, dal canto suo, concorda e afferma: “Si, non potevi ambire a vincere lo Scudetto in quel modo”. Bergomi sottolinea anche quanto, nella Juve, stia incidendo un'assenza in particolare: “Ha perso un giocatore però ragazzi (Bremer, ndr)… Non sapremo mai come sarebbe andata con lui in campo? No, io lo so (ride, ndr)”. Marchegiani chiosa: “Quello che è successo alla Juventus nelle prime giornate è stato un caso che succede una volta ogni 10 anni. Non facevano mai tirare gli avversari, ma non esiste una squadra così: prima o poi cambia quel tipo situazione”.