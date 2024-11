Guardiola battuto, Ancelotti e Simeone fatti a pezzi: Motta, questo è Genesio

L'avventura cinese di Bruno Genesio

Padre muratore, madre segretaria in una fabbrica di piastrelle, il tecnico lionese del Lilla è nato il 1° settembre 1966 e cresciuto nel quartiere post-industriale “Les États-Unis”, VIII “arrondissement” (a sud di Lione nei pressi della “banlieue” di Vénissieux), dove ha visto la luce ed è cresciuto anche un altro tecnico francese (ora ritirato) come Raymond Domenech. A 5 anni Bruno è stato iscritto nell’Accademia del Lione, dove studiava e s’allenava. Centrocampista, ha esordito in Ligue 1 nel 1985. Nel 2015 è tornato nella sua città natale come tecnico della prima squadra al posto di Fournier. Dal luglio 2019 (fino al gennaio ’21) è emigrato in Cina per guidare il Beijing Guoan, quindi è rientrato in patria (Rennes) e il 5 luglio scorso ha firmato col Lilla per due anni.