"The Butterfly Effect": la Juve con Yildiz al Lucca Comics

Di Kenan Yildiz i tifosi bianconeri hanno imparato ad apprezzare le sue versioni migliori. Tuttavia, mancava all'appello quella animata. L'attaccante turco è infatti apparso in un episodio speciale della serie in realtà aumentata prodotta dalla Juventus e presentata in occasione del Lucca Comics & Games, la kermesse dedicata al mondo dei fumetti e del gaming che si è conclusa domenica 3 novembre. Il progetto prende il nome di “Team Jay", ed è l'ultima iniziativa digitale promossa dalla società che consente inoltre agli utenti più giovani e non di interagire con il personaggio sullo schermo, tra cui la mascotte zebra Jay. Ma c'è di più, i bianconeri hanno proiettato in anteprima l'episodio speciale “The Butterfly Effect”, con il numero 10 della Juve che ha preso parte all'evento anche in versione digitale.