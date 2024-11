Thuram: "Erede di Pogba? Rispondo così. Dopo Udinese-Juve mio padre..."

Khepren Thuram è intervenuto in conferenza stampa a fianco di Thiago Motta per presentare il match di Champions League in casa del Lilla. Il centrocampista francese ha dichiarato: "Domani contro il Lilla troveremo delle difficoltà, perchè sono un'ottima squadra e il loro allenatore è molto preparato. Abbiamo preparato la partita come sempre, rispettando l'avversario. Siamo fiduciosi, abbiamo vinto due partite, rispettiamo molto loro come tutte le squadre. Domani saremo in campo per fare il massimo. Dopo Udine, mio padre e mio fratello si sono congratulati per il gol. Mio papà mi ha chiamato per dirmi dove migliorare e per me questo è molto importante".