Koopmeiners, l’incredibile retroscena sul ko: per 20 giorni niente… letto!

Koopmeiners, il retroscena sulla convalescenza

Il suo attaccamento alla Juve non si è visto soltanto in estate, quando ha desiderato e ottenuto a ogni costo il trasferimento a Torino dopo gli anni dell’esplosione e della consacrazione a Bergamo. La forza di volontà di Koop emerge anche dal retroscena della sua convalescenza per la costola fratturata a causa di uno scontro di gioco che gli ha fatto saltare la Nazionale, gli ha fatto perdere un tempo con il Cagliari e poi i match con Lazio, Stoccarda e Inter. Per circa una ventina di giorni l’olandese ha dovuto dormire sulla poltrona e non sul letto, a causa del dolore che toglieva il respiro, un aspetto che ha inciso pesantemente sulla qualità del riposo del giocatore. E questo tipo di infortunio ha pesato anche sugli allenamenti perché se da una parte Koop ha continuato a svolgere alcuni tipi di lavori in palestra, dall’altra su diversi aspetti, come la corsa, il centrocampista ha dovuto fermarsi a causa del male alla costola, rendendo così più lungo il pieno recupero. Ma Koopmeiners ha stretto i denti e ha ricominciato a carburare: con il Parma si è visto nel finale, entrando subito bene in partita con il giusto approccio; a Udine è ritornato titolare e gli è mancato solo il gol. Stasera a Lilla si ricandida per il ruolo da leader dal primo minuto e va in cerca del primo gol nella sua avventura bianconera: non un’ossessione, per l’olandese, ma di certo sarebbe il modo migliore per mettersi definitivamente alle spalle infortuni e dolori.