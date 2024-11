Yildiz, fiamme Champions in arrivo? L’assist arriva direttamente dal Lilla

L'efficienza offensiva del Lilla

Da parte sua, Zhegrova è un esterno abile a saltare l’uomo e in grado quindi di poter offrire superiorità numerica alla sua squadra. Il venticinquenne laterale offensivo è stato uno dei protagonisti del successo conseguito in casa dell’Atlético. L’efficienza offensiva del Lilla è confermata dal fatto che la compagine francese ha finora segnato 4 reti fuori da un dato di appena 2.9 expected goals (xG), così come calcolati da Fbref. A rinforzare la fase di possesso della squadra ci pensano poi le qualità dei centrocampisti. I vari Angel Gomes, André Gomes e Benjamin André sono infatti tutti giocatori in grado di esprimersi al meglio con la palla fra i piedi, in grado di creare una rete di passaggi utili per armare i riferimenti in attacco.