Sfigata, un po’ polla ma in netta crescita: Juve, hai un giocatore clamoroso!

Juve, hai un giocatore clamoroso!

Poteva vincere la Juventus: la parata di Chevalier sul tiro di Vlahovic vale un gol, un mini fuorigioco salva il Lilla dalla rete di Koopmeiners, la botta di Thuram incoccia su un salvataggio fortunoso della difesa francese, ma soprattutto la Juventus occupa la metà campo del Lilla per il novanta per cento della partita con un piglio frizzante e sfrontato, con la convinzione di vincere e il dovere di provarci che brucia nei giovani cuori bianconeri. Perché vale la pena ricordare sempre che di ragazzi si tratta e che la loro crescita come squadra è continua. Thiago Motta sta svolgendo un lavoro importante sulla mentalità dei suoi giocatori: c’è un progetto e c’è una squadra che lo sta applicando in ogni circostanza. C’è un giocatore clamoroso come Cambiaso, uno divertente come Conceicao, uno che potrebbe diventare micidiale come Thuram. E c’è uno strano effetto nell’ambiente bianconero: ieri la Juventus non ha vinto, ma molti tifosi erano lo stesso soddisfatti, contenti di aver visto la loro squadra provarci, di aver cavalcato l’emozione di quell’atteggiamento. La Juventus resta la Juventus, alla lunga devi vincere, se no non duri: ma intorno a Motta e alle sue idee c’è una solida fiducia e intorno ai ragazzi un affetto che cresce.