Vlahovic amaro, il commento sul portiere Lilla: “Nel 90% dei casi è gol”

LILLA (FRANCIA) - Dopo la doppietta al Lipsia, Dusan Vlahovic colpisce anche il Lilla e su rigore pareggia il momentaneo vantaggio dei padroni di casa firmato Jonathan David portando a 50 il totale delle reti con la maglia della Juve. Per l'attaccante serbo si tratta del nono centro stagionale. Curiosamente, però, otto gol sono arrivati in trasferta e solo uno all'Allianz Stadium, quello sempre dal dischetto che aveva aperto la partita contro il Cagliari terminata poi 1-1 (di Marin, anche stavolta dagli undici metri, il pareggio dei sardi). Al termine del match di Champions League contro i francesi, l'ex Fiorentina analizza la sfida e vede il bicchiere mezzo vuoto recriminando per le tante occasioni non sfruttate. "Avevamo la partita sotto controllo su un campo difficile contro una squadra che gioca molto bene sia in casa che in trasferta. Hanno fatto sette punti, vincendo contro grandi squadre. Siamo una squadra giovane e per tanti di noi è la prima volta in questa competizione. Siamo soddisfatti del nostro percorso sino ad ora: peccato, però, non aver vinto oggi".