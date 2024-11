Il curioso caso di Nico Gonzalez: nuovo ruolo nella Juve dopo l’infortunio?

INVIATA A LILLA - Si sta svuotando l’infermeria della Juventus, dopo settimane di emergenza. Al di là di Bremer e Milik, ormai infortunati lungodegenti, e dopo il ritorno di Douglas Luiz tra i convocati per la sfida contro il Lilla, è rimasto soltanto Nico Gonzalez a smaltire i postumi di una lesione muscolare alla coscia destra rimediata nella stessa notte tragica - da un punto di vista esclusivamente infortunistico - di Lipsia, in cui si era fermato anche Bremer. Ma ormai pure l’esterno d’attacco argentino sembra prossimo al rientro, magari già per il derby della Mole. Lunedì, nell’allenamento di rifinitura aperto per i primi 15’ ai media, Nico non stava ancora lavorando con la squadra, ma faticava in solitaria su un campo secondario: si vedrà da oggi se verrà via via riaggregato al gruppo così da essere pienamente recuperato e tornare disponibile per sabato.

Opzione vice-Vlahovic

Sarebbe un’ottima notizia per Thiago Motta, soprattutto per la funzione di vice Vlahovic: con Conceiçao e Weah che stanno dominando sulla fascia destra, Gonzalez avrebbe molta concorrenza in quel ruolo, mentre potrebbe essere schierato da prima punta al posto dell’attaccante serbo che finora è sempre partito titolare, 15 partite su 15 tra campionato e Champions. È ovvio che, prima o poi, anche Dusan dovrà rifiatare e l’ex Fiorentina sarebbe il candidato ideale per sostituirlo, visto che nella rosa della Juventus non esiste un vero e proprio vice Vlahovic. O meglio, ci sarebbe Milik, che però è fermo ai box da giugno e forse a dicembre si rivedrà in campo. In passato l'argentino ha già giocato al centro dell'attacco, in particolare ai tempi dello Stoccarda, alla Fiorentina invece gli è capitato rare volte, ma comunque non è un ruolo a lui sconosciuto e Motta potrebbe utilizzarlo all'occorrenza come alternativa al serbo, apprezzandone la tecnica e la mobilità.