Cambiaso-Conceicao: eresia Juve al potere. Vlahovic, come capirne il peso

Cambiaso-Conceicao e Dusan fa 50

Il primo ha aggiunto alla solita intelligente prova, l’iniziativa personale che ha metaletteratura spaccato e sorpreso le linee del Lilla. Una iniziativa personale che ha suonato come una ribellione a qualsiasi schema o teoria di fraseggio, di possesso palla o di azione costruita dal basso. Un rimpallo nella propria are e via, in fuga palla al piede verso l’area avversaria, dritto per dritto con gli avversari che stavano a guardare sto eretico che scompaginava piani e certezze, libero come l’aria in mezzo alle posizioni, alle relazioni e a tutto l’armamentario che serve a costruire arzigogoli intorno al pallone. In fuga, da solo, punto e basta. Fino alla tre quarti avversaria là dove ha deciso di scaricare il pallone tra i piedi di un altro “irregolare”, quel Conceiçao che fino a quel momento era rimasto un poco immalinconito e bloccato sulle zolle di riferimento.

E stavolta, evidentemente ispirato dallo sproposito del compagno, ha deciso che era giunto il momento di osare. Ha puntato bene area, avversari e ha conquistato il rigore (netto) che ha consentito a Vlahovic di riagguantare il Lilla con il gol numero 50 in bianconero che gli consente di raggiungere (e decidete voi se anche questa statistica possa essere rubricata o meno a eresia...) Tevez per gol totali segnati con la maglia della Juventus.