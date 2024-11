Morata, il gol in Real-Milan tocca anche i cuori Juve: quel colpo a Berlino...

La partita tra Real Madrid e Milan, vinta per 1-3 dai rossoneri resterà nel cuore dei tifosi a lungo . Un match che richiamava, oltre i supporter delle due squadre, anche tutti gli appassionati di calcio. E sul gol di Alvaro Morata , i tifosi della Juventus hanno avuto un sussulto. Non per l'amarezza di vedere un ex bianconero con la maglia della squadra milanese, ma per un dejavù: tiro di Leao , respinta di Lunin e tap-in vincente dello spagnolo . Una sequenza troppo familiare per gli juventini, che fa correre indietro i ricordi, fino al 6 giugno 2015 .

La finale di Berlino e qulla similutidine con il gol contro il Barcellona

All'Olympiastadion di Berlino va in scena la finale di Champions League tra la Vecchia Signora e il Barcellona. La coppia d'attacco scelta da Massimiliano Allegri è composta da un giovane Alvaro e Carlos Tevez. I bianconeri vanno subito in svantaggio con Rakitic bravo a capitalizzare un bel passaggio di Iniesta. La prima parte di gioco scivola via così, ma al 55esimo del secondo tempo la squadra torinese trova il pareggio così: un tacco da parte di Marchisio lancia in contropiede Lichtsteiner, che appoggia a sua volta in mezzo all'area per Tévez, che con una girata di sinistro fulminea trova l'opposizione di ter Stegen, ma quest'ultimo nulla può sulla ribattuta di Morata, che insacca in rete da pochi passi per portare il risultato sull'1-1. 9 anni dopo, ma dinamica uguale e stesso bomber. Passa il tempo, ma il vizio del gol per Morata resta lo stesso.