Vlahovic, unico bomber a disposizione di Motta: la soluzione Thiago al problema DV9

Vlahovic le deve giocare tutte. Finché non torna Milik (e se torna Milik...) o finché Giuntoli non trova un vice a gennaio, Dusan è l'unico centravanti a disposizione di Motta. E quindi non ne salta una. Non a caso è il bianconero con il minutaggio più alto (1222' in campo) e su quindici partite è partito quindici volte titolare. Nelle ultime cinque gare, tuttavia, il tecnico dei bianconeri lo ha sostituito quattro volte, risparmiandogli venti/venticinque minuti. Anche in situazioni che hanno fatto rumore, come quando lo ha tolto a San Siro, giocando senza centravanti nonostante fosse sotto di due gol.