Pirlo è sicuro: “Al Mondiale per Club la Juve…”

Pirlo ha preso parte a tante competizioni, ma non potrà provare il nuovo Mondiale per Club ( qui il regolamento e tutto quello che c'è da sapere ), che ha giudicato in modo positiva: " Purtroppo non posso giocarci, sarebbe stato fantastico provare questo format . È davvero interessante ed è qualcosa di nuovo. Sono sicuro che sarà molto emozionante. I migliori club del mondo sono in competizione, quindi sono sicuro che la FIFA farà un lavoro eccellente e sarà una grande esperienza per tutti" - ha detto ai canali FIFA.

Pirlo sul calcio in Usa e Juve e Inter Mondiale per Club

Il torneo si disputerà in Usa, dove l'ex Juve ha giocato negli ultimi anni di carriera, vestendo la maglia del New York City: "C'è molto entusiasmo negli USA. Le persone vogliono guardare il calcio perché la MLS (Major League Soccer) sta crescendo molto. Guardare così tante squadre di alto livello è un vero spettacolo per tutti i tifosi, per il mondo intero e soprattutto per gli Stati Uniti, dove la gente guarda le partite con tanta passione". Sulle squadre italiane che prenderanno parte al Mondiale per Club: "Al momento si stanno concentrando su altre cose, come la Serie A e la Champions League. Ma quando arriverà il momento, gestiranno la situazione con la giusta motivazione". Manca solo una squadra per completare il quadro delle partecipanti alla manifestazione e sarà la vincente della Copa Libertadores. Poi si attenderà soltanto il sorteggio, previsto per il mese di dicembre, che dividerà i 32 club in 8 gruppi da quattro.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE