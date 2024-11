Nico Gonzalez, la scelta sull'Argentina: cosa ha deciso l'attaccante della Juve

Una buona notizia per Motta

La mancata convocazione è una buona notizia per Thiago Motta e per la sua Juventus, impegnata nel derby contro il Torino nel weekend e poi a San Siro contro il Milan alla ripresa del campionato dopo la pausa per le nazionali. Nico Gonzalez sta smaltendo i postumi di una lesione muscolare alla coscia destra e nei prossimi giorni verrà valutato costantemente dallo staff medico bianconero ma punta alla convocazione per il derby della Mole. La sosta poi, senza giocare in nazionale, garantirebbe all'ex Fiorentina una completa e sicura guarigione per la ripresa della Serie A, per Milan-Juve in programma il 23 novembre.