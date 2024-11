Motta criticato ma tira dritto: da Vlahovic ad Adzic, le scelte tra Lilla e Torino

TORINO - Certo, un pizzico di amarezza c’era, ma quel sapore, dovuto semplicemente al risultato, è svanito via in fretta dalla bocca di Thiago Motta. Nel post Lilla il sentimento che pervade l’ambiente bianconero è soprattutto di soddisfazione per una prestazione decisamente più brillante rispetto a quella precedente in Champions, culminata con la sconfitta casalinga contro lo Stoccarda. A Lilla si è vista una Juventus più concentrata, con personalità e padrona del gioco per larghi tratti: era la Juve che Thiago Motta voleva vedere. C’è da migliorare, che è un concetto che l’allenatore italo-brasiliano non utilizza soltanto in conferenza stampa: non si tratta di una frase fatta, bensì di una filosofia, nella quale lui stesso crede "al 200%", che il tecnico bianconero sta cercando di trasmettere alla squadra, trovando buona ricettività dallo spogliatoio. E martedì sera Motta ci ha tenuto a fare i complimenti ai suoi giocatori per l’approccio alla partita e per aver affrontato una trasferta complicata nella maniera giusta, anche sotto nel punteggio per di più immeritatamente.