Diretta assemblea azionisti Juve: voto e dichiarazioni, gli aggiornamenti

Si ritrovano questa mattina alle 10, nelle sale dell’Allianz Stadium, gli azionisti della Juventus che partecipano all’annuale assemblea dei soci , in sede ordinaria e straordinaria. All’ordine del giorno l’approvazione del bilancio 2023- 24, chiuso con una perdita di 199,2 milioni (superiore al rosso di 123 milioni dell’anno scorso) e un indebitamento finanziario netto ridotto a 242,8 milioni (era 339,9 al 30 giugno 2023). Toccherà al presidente Gianluca Ferrero e all’amministratore delegato Maurizio Scanavino rispondere alle domande degli azionisti, sempre molto curiosi nel capire le motivazioni di alcune scelte non soltanto economiche-finanziarie ma anche sportive, e illustrare l’annata bianconera, fortemente condizionata dall’assenza nelle Coppe europee, che ha visto diminuire sensibilmente i ricavi, ma anche i costi alla luce dello spending review bianconero portata avanti dai dirigenti. Di seguito gli aggiornamenti in diretta dall'assemblea.

11.12 - L'assenza dello Sponsor sulle maglie Juve

Al via con le domande da parte degli azionisti, Salvatore Cozzolino punta subito il dito sulla mancanza dello sponsor. «Siamo il primo brand con 180 milioni di follower che non ha però lo sponsor di maglia. Ve lo spiego io il perché: abbiamo una reputazione, soprattutto in Europa, di un club che non difende il proprio marchio, mai, sia dal punto di vista sportivo sia da quello giudiziario. Lo sponsor vale 40 milioni, o forse anche di più. E vero che non siamo il Real Madrid, ma come è possibile se siamo il primo brand che non si riesca a trovare…».

10.58 - Ferrero spiega il lodo Ronaldo

Il presidente Ferrero spiega l’impugnazione del lodo Ronaldo dopo che la Juventus è stata condannata a pagare quasi dieci milioni al campione portoghese da un collegio arbitrale che aveva riconosciuto un «concorso di colpa» del giocatore. «Non siamo d'accordo con il lodo Ronaldo, che aveva deciso per un 50 e 50, quindi lo abbiamo impugnato davanti al tribunale di Torino. Non condividiamo il merito di questo arbitrato».

10.52 - Scanavino e i numeri del bilancio

L’ad Scanavino ha invece illustrato i numeri del bilancio. «L’esercizio si chiude con ricavi per 395 milioni, 400 milioni di costi operativi, 180 milioni di ammortamenti, un risultato operativo di 175 milioni e un risultato di esercizio negativo per circa 200 milioni. La Champions e gli oneri non ricorrenti hanno avuto un impatto di circa 130 milioni in meno di ricavi, però siamo in proiezione positiva in termini di risultato netto. Nella campagna di trasferimenti estivi sono stati effettuati incrementi di 150 milioni, con cessioni di 30 milioni che ha portato un effetto sulle plusvalenze di 60 milioni, con effetto negativo di 66 milioni, 36 milioni nella stagione corrente e 30 nelle stagioni successive. La campagna abbonamenti si è conclusa con oltre 19 mila abbonamenti: la scorsa stagione si è conclusa con il record di ricavi per lo stadio, al netto della nostra non partecipazione alla Champions League, grazie ad una politica mirata. Ci aspettiamo quest’anno un risultato molto importante sul tema abbonamenti e speriamo di riuscire a confermare un nuovo record di ricavi anche per questa stagione».

10.42 - L'annuncio di Scanavino e l'applauso per Chiellini

Scanavino ha detto in assemblea che è presente anche Giorgio Chiellini ed è scattato l'applauso perl'ex difensore bianconero. In sala anche è presente anche Cristiano Giuntoli.

10.39 - Assemblea soci: l'introduzione di Ferrero

Nel discorso introduttivo il presidente Ferrero ha voluto ricordare che la Juventus non è soltanto la prima squadra, ma una realtà di 22 squadre. «La Juve ha 650 atleti, dai 7 ai 20 anni abbiamo squadre giovanili in tutte le fasce, poi c’è la Juventus One dei ragazzi disabili, la Next Gen, a Lille ha giocato anche la Primavera, di squadre femminili ne abbiamo 5. Abbiamo 75 nostre Academy in giro per il mondo. Questo è un flash di quello che è la Juventus. Andando avanti abbiamo la Juve sui social media, siamo il primo brand in Italia come followers davanti a Ferrari e Gucci. Il Creator Lab fornisce il materiale ai social media, abbiamo creato una struttura dove si creano i contenuti e questo ha portato anche a dei cortometraggi».

10.10 - Presente anche Chiellini con Ferrero e Scanavino

Tutto pronto nella sala Agnelli dell’Allianz Stadium per l’assemblea degli azionisti 2024. Oltre al presidente Gianluca Ferrero, all’amministratore delegato Maurizio Scanavino, è presente anche Giorgio Chiellini. Per il neo dirigente bianconero, responsabile delle relazioni istituzionali, è il primo appuntamento con l’assemblea dei soci.

9.30 - Juve, l'assemblea dei soci: gli aggiornamenti

A breve le parole del presidente Ferrero e dell'ad Scanavino durante l'assemblea dei soci per l'approvazione del nuovo bilancio bianconero. Intanto, mezzoretta prima dell'inizio sono arrivati anche l'Head of Football Institutional Relations Giorgio Chiellini, l'amministratore Paolo Garimberti e il Managing Director Revenue & Institutional Relations Francesco Calvo.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE