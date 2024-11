La Marotta League e la novità sullo sponsor: Juve, l’assemblea azionisti

Più azionisti chiedono che i vertici del club difendano la Juventus . «Siete convinti che la Marotta League sia un campionato regolare? Perché Gravina non viene qui a tifare e a ridere con voi come fa a San Siro ? Non mi pare una situazione normale… Non possiamo ricusare Guida o Marinelli come ha fatto l’ Inter con Orsato , che per quattro anni non l’ha più diretta?».

Scanavino risponde alla questione sponsor

L’ad Scanavino ha risposto sulla questione del mancato sponsor dopo la scadenza del contratto con Jeep: «Siamo in trattativa con brand internazionali, consideriamo di concludere entro la fine di questa stagione. Nel frattempo abbiamo dato disponibilità, per confermare l’impegno nel sociale, a Save the Children. Abbiamo chiuso qualche settimana fa per lo sponsor di manica con l’accordo con Azimut».

L'assenza dello Sponsor sulle maglie Juve

Al via con le domande da parte degli azionisti, Salvatore Cozzolino punta subito il dito sulla mancanza dello sponsor: «Siamo il primo brand con 180 milioni di follower che non ha però lo sponsor di maglia. Ve lo spiego io il perché: abbiamo una reputazione, soprattutto in Europa, di un club che non difende il proprio marchio, mai, sia dal punto di vista sportivo sia da quello giudiziario. Lo sponsor vale 40 milioni, o forse anche di più. E vero che non siamo il Real Madrid, ma come è possibile se siamo il primo brand che non si riesca a trovare…».