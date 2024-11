Mercato Juve, non solo David: Giuntoli punta Zirkzee e un altro del Lilla

Zhegrova, quel nome Juve che ha stupito in Champions

Otto dribbling riusciti su dodici tentati, più della metà dei duelli vinti e poi la sfida nella sfida con Cabal. Decisamente portata a casa. Ecco perché si parlava di Edon Zhegrova alla Juventus, e in generale del kosovaro sui taccuini di mezza Serie A. La sfida di Lilla è stata l'ennesima prova di un percorso decisamente virtuoso, che consacra nuovamente le qualità dell'esterno, finito nel mirino di Giuntoli nella scorsa estate e seguito ancor prima dalla versione bianconera di Giovanni Manna. No, evidentemente non se n'è fatto nulla. E non per mancanza di volontà, bensì per questioni di scelte, come spesso accade in tempi di mercato. Davanti alle alte richieste dei francesi - Zhegrova ha un contratto fino al 2026 -, la Juventus ha deciso di muoversi in una direzione completamente differente. Nei piani del Managing Director c'era infatti l'obiettivo di raggiungere Nico Gonzalez e poi di completare il reparto delle ali offensive con un prestito. E che prestito: è stato Conceiçao, la ciliegina su una torta ambiziosa e cucinata a fuoco lento. Per Edon, nonostante numeri e talento, a quel punto non c’era più spazio. Ma non è detto che sarà così pure in futuro. Come qualche mese fa, intenzioni molto chiare: l’ex Basilea vuole lasciare il segno in Francia per poi sondare i top club europei. Le ultime prestazioni indicano come questi obiettivi siano alla portata del suo livello. E la Juventus resta in attesa, alla finestra, consapevole che anche le prossime sessioni di mercato vivranno d’incastri.