Juve, la probabile formazione contro il Torino: le mosse di Motta per il derby

La Juventus è pronta a tornare in campo nel derby della Mole. I bianconeri di Motta, reduci dal successo in campionato contro l'Udinese e dal pareggio di Champions in casa del Lilla, se la vedranno con il Torino di Vanoli che sta affrontando un periodo di crisi dopo l'ottimo avvio stagionale. Entrambe le formazioni hanno necessità di portare punti importanti a casa: la Vecchia Signora per non mollare il Napoli di Conte attualmente capolista e i granata per provare ad avvicinarsi alle squadre in corsa per un posto in Europa. Ma come scenderanno in campo i bianconeri? Thiago non dovrebbe cambiare troppo rispetto all'ultima trasferta europea: nonostante non siano arrivati i 3 punti la prestazione della squadra è stata di alto livello e la formazione per il derby non dovrebbe essere dunque stravolta.