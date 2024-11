Juve-Torino, parla Motta: quando e dove seguire la conferenza stampa

Conferenza Thiago Motta, quando e dove

Il sito della Juventus ha fornito tutte le informazioni sulla conferenza di Thiago Motta, che potrete trovare in diretta come sempre su Tuttosport: "Juventus e Torino si affronteranno il 9 novembre alle ore 20:45 all'Allianz Stadium nel 159° Derby della Mole del campionato italiano valido per la 12ª giornata di Serie A. Nella giornata di domani, vigilia della gara, mister Thiago Motta presenterà in conferenza, all'interno della sala stampa dell'Allianz Stadium, alle ore 13:00 la sfida della serata di sabato. La conferenza sarà come sempre in diretta su Juventus.com: collegatevi e registratevi gratuitamente per seguire le parole alla vigilia del Derby della Mole del tecnico della Juventus!".

