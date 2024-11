Retroscena Vlahovic, mai così forte alla Juve! Ma si rischia il caso…

Vlahovicinquanta. Non ha festeggiato le nozze d’oro con il gol in bianconero con una vittoria come avrebbe voluto, però Dusan Vlahovic torna da Lilla non solo con la soddisfazione per la 50ª rete nella Juve, che lo porta a raggiungere Carlos Tevez e Ferenc Hirzer (stella degli anni Venti), ma anche con la soddisfazione per un punto comunque importante, per una bella prova della squadra, per una prestazione personale solida e matura e per un gol comunque pesante.