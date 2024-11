La Juventus è ancora dentro la Superlega? Come stanno le cose

Il presidente Ferrero, durante l'assemblea dei soci ha detto che la Superlega non aveva ancora risposto alla richiesta di uscire dalla società . La richiesta che la Juventus aveva inviato il 6 di giugno. Quindi? Cosa significa questo? La Juventus è ancora dentro la Superlega? Tecnicamente sì, anche se nel bilancio approvato dall'assemblea si possono trovare le svalutazioni delle quote della società spagnola che aveva riunito i 12 club fondatori. Insomma, la Juventus si ritiene fuori, ma fuori non è , perché per uscire è necessario che Barcellona e Real Madrid, che fanno parte di quella società, diano la loro approvazione.

Juve, uscita dalla Superlega non concessa

Approvazione che non è stata concessa finora. E infatti, nel bilancio, si legge che in data 13 luglio (quando la Superlega aveva comunque dato un riscontro alla richiesta della Juventus) erano sorte delle «alcune divergenze sull’interpretazione degli accordi applicabili al Progetto Superlega». Quindi la Juventus ribadisce che è in attesa di completare la fuoriuscita, ma tecnicamente è ancora dentro. Nella sostanza non cambia molto, la Juventus ha sbandierato l'addio al progetto Superlega anche e soprattutto per trovare un accordo con l'Uefa. Se il progetto Super League, al quale continua a lavorare la società A22 (nella quale c'è anche Andrea Agnelli), dovesse nascere e prendere piede, la Juventus sarebbe comunque pronta a salirci sopra.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE