Dalla Next Gen a fermare Haaland e dominare in Champions: lo riconoscete?

Israel, dalla Next Gen alle prodezze contro il City

Franco Israel nasce a Nueva Helvecia, in Uruguay. Il classe 2000 inizia presto a calcare i primi campi da gioco, e all'età di 17 anni è già un punto fermo del Club Nacional U19. Il suo è un talento cristallino, tanto che nell'estate del 2018 la Juventus investe su di lui ben 2,2 milioni di euro, aggregandosi all'Under 19 bianconera. Il tempo di ambientarsi e inizia la scalata, fino ad affermarsi come portiere titolare della Next Gen. Vi rimarrà fino al 2022, venendo anche chiamato in prima squadra dall'allora allenatore Andrea Pirlo. Ed è proprio in quell'anno che lo Sporting Lisbona mette gli occhi su di lui e se lo aggiudica per 1 milione di euro. Il suo messaggio di addio alla Vecchia Signora fu commovente: Grazie Juve per avermi aperto le porte dell’Europa, per avermi fatto capire cosa significa 'Juventus' come stile di vita e soprattutto per avermi fatto sentire a casa! È stato un onore per me è sarò sempre grato".