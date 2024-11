“Qualcuno ha tramato contro…”: Allegri riappare e spacca il mondo Juve

Applaudito, citato più volte, preso come esempio: così è stato il debutto di Giorgio Chiellini all’assemblea degli azionisti della Juventus nel ruolo di dirigente bianconero. Seduto in prima fila accanto al dt Cristiano Giuntoli, al responsabile del marketing Francesco Calvo, ai componenti del Cda e a Paolo Garimberti, l’ex capitano bianconero è stato accolto dalla platea con un caloroso applauso quando l’ad Scanavino ha fatto il suo nome. Come in campo, c’è grande aspettativa sulle sue qualità anche dietro a una scrivania, soprattutto per il peso della sua juventinità, per la preparazione e lo studio, per quella carica agonistica che non lo abbandona neppure fuori dal campo. Lo ha ribadito Giacomo Petralito, procuratore e piccolo azionista, nel suo intervento.