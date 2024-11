Il silenzio della Juve: il tema vecchio di un secolo è vivissimo

I tifosi azionisti e il dovere di capire i tempi

Per carità, gli scudetti si vincono ancora segnando i gol (soprattutto quelli non presi), non avvitandosi intorno alla risposta da dare, agli attacchi da respingere, ai contrattacchi da mettere a punto. Tuttavia, nell’ambiente di una squadra, soprattutto nella sua componente tifosa, ribolle un sentimento sempre più forte che spinge il club a "farsi sentire", "far tacere gli altri", "a far valere la propria immagine e difendere la propria reputazione". Oggi come allora, questa scelta non fa segnare più gol, non porta punti in classifica, non risolve il problema degli infortuni. Eppure oggi molto più di allora, la difesa “mediatica” di un club ha un valore importante nel portafoglio sentimentale del tifoso. Nonostante il numero delle partite aumenti in modo esponenziale, infatti, rimane sempre abbastanza tempo per mettere in dubbio l’onestà di una vittoria, per infangare l’immagine altrui o anche solo per polemizzare. Il tutto moltiplicato per il numero dei media esistenti, dai social a quelli più tradizionali, che creano un effetto rimbombo fastidioso e assordante per il tifoso. Ecco perché gli azionisti bianconeri, che poi sono anche e soprattutto tifosi, chiedono alla dirigenza di agire in modo più perentorio in difesa del club. Resta curioso, tuttavia, notare che la tifoseria più grande d’Italia si trovi spesso spaccata e, comunque, sempre poco capace di mobilitarsi in massa intorno a un tempo o a una polemica. Avrebbe un potere micidiale.

Tutto sull'assemblea degli azionisti

