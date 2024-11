“La Juve ruba, questa narrazione è frustrante. Perché mandare Motta in tv?”

Il bilancio Juve e la protesta degli azionisti

Quasi 200 milioni di perdite per il bilancio della Juventus che l’assemblea dei soci ha approvato ieri. Un rosso dovuto in gran parte (circa 130 milioni) alla mancata partecipazione alle Coppe Europee e a oneri non ricorrenti, come i 10 milioni pagati per il lodo Ronaldo (che il club bianconero ha impugnato in tribunale, prima udienza nel marzo 2025) o l’indennizzo dato ad Allegri dopo l’esonero e la transazione. «Senza questi fattori il passivo sarebbe stato sui 70 milioni, in miglioramento rispetto agli scorsi anni». L’ad Scanavino ha poi illustrato il record di ricavi per lo stadio. «Un primato, al netto della non partecipazione alla Champions, ottenuto grazie a una politica mirata. Speriamo di ripeterci anche quest’anno». Al momento invece non è prevista la costruzione di uno stadio da 5 mila posti alla Continassa per la Next Gen e le Women, obbligati a giocare entrambi a Biella. «Abbiamo iniziato una serie di studi, ma la costruzione non avverrà a breve, al momento siamo concentrati sul risanamento della società».