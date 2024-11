Kalulu e Gatti, la Juve torna solida anche senza Bremer. E ora il derby

TORINO - Le inesauste variazioni poste in atto da Thiago Motta nella formazione non hanno, ovviamente, risparmiato neppure la difesa e non solo per l’assenza forzata (ormai metabolizzata?) di Bremer, ma anche e soprattutto per la necessità di attuare “turn over da impegni” e da valutazioni tattiche in relazione gli avversari. Nelle ultime gare, poi, è tornato all’onor del mondo bianconero anche Federico Gatti che, dopo aver iniziato la stagione in prima linea e pure con la sorpresa della fascia al braccio, è poi finito “al prato” sia per curare la caviglia malandata sia per ritrovare quella serenità di interazioni che si era un poco incrinata nella notte contro la Lazio. Nulla, però, che non si potesse appianare, visto che poi Thiago Motta lo ha utilizzato a gara in corso contro l’Inter e poi via via con continuità fino a riformare la coppia con Kalulu nella gara di Lilla, nelle terre delle Grandi Classiche del ciclismo che ha ribadito la vecchia regola del calcio: subire meno gol possibili è sempre la base su cui costruire i successi, a qualunque latitudine e in qualunque competizione. A Udine tre giorni prima e in campionato la coppia aveva prodotto un esito perfino migliore chiudendo senza gol così, se è vero che “un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova”, ecco che il derby di domani dovrebbe essere il tempo del giudizio finale, quello del terzo indizio.