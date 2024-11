Juve stregata, nuova priorità mercato? Ha 17 anni e fa le fiamme in Champions

Bouaddi, caratteristiche e valutazione. La Juve ci pensa

A colpire è in particolare la qualità in mezzo al campo, doti di palleggio così delicate e pure abbinate a una struttura fisica che resta di primissimo piano: 185 centimetri, come Guendouzi. Ma più veloce palla al piede, proprio come “ cavallo pazzo” Rabiot, del quale sembra a tratti una copia ben fatta. Naturalmente, per capire se raggiungerà certe vette, servirà un aiuto non scontato del tempo. E in generale per Ayyoub sarà il lavoro a determinare quale traiettoria di futuro possa avere. Per chi lo vorrà, invece, servirà sedersi al tavolo delle trattative con una bottega carissima come quella del Lille, per il quale la valutazione del giocatore parte da circa 20 milioni. Tanti. Per un giovane intrigante sì, ma pure per una scommessa tutta da vincere. Nel mentre, ecco la prova più difficile da superare, specialmente per un 17enne: quella della continuità, abbinata poi alle prime sirene di mercato. La Juventus è avvisata: tra grande affare e azzardo il confine è sottile, ma quanto visto in Champions ha dato garanzie importanti.