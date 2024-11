"Kean più forte di Vlahovic": Juve, la confessione di Allegri rivelata dall'ex

La Fiorentina si gode Moise Kean , protagonista di una prima parte di stagione strepitosa. L'ex centravanti della Juventus è infatti stato capace di segnare già 8 gol in 13 partite (5 in campionato e 3 tra qualificazioni e fase a girone di Conference League ). E proprio di Kean ha parlato Massimo Orlando , rivelando anche un particolare aneddoto sull'ex tecnico bianconero Massimiliano Allegri .

Le parole di Orlando

"Allegri mi aveva detto che Kean era più forte di Vlahovic. Sta dimostrando di essere letale e, da quando è alla Fiorentina, non ha sbagliato una partita. Gonzalez è costato alla Juventus 35 milioni, decisamente troppo per un giocatore sempre infortunato. Con Conceicao alla Juventus, inoltre, giocherà molto poco” ha detto l'ex calciatore in un'intervista a Toscana Tv.