Motta, è tempo di derby: "Douglas Luiz e Adzic ko, Vlahovic può stare fuori"

Dopo il pareggio in Champions League contro il Lilla, la Juventus cerca la seconda vittoria consecutiva in Serie A nella sfida dell'Allianz Stadium contro il Torino . Una partita speciale anche per Thiago Motta , al suo primo derby della Mole dopo quelli vissuti a Genova e Milano da calciatore: "Atmosfera speciale per noi e i tifosi" ha detto il tecnico in conferenza. L'allenatore ha poi parlato del gruppo, del percorso e delle condizioni della squadra: "Douglas Luiz e Adzic non ci saranno".

Juve-Torino, la conferenza di Motta in diretta

Thiago Motta ha iniziato a parlare sulle emozioni del derby: "Le sensazioni sono buone perché vedo la squadre allenarsi bene in questa atmosfera speciale per noi e i nostri tifosi, Vogliamo andare al massimo per fare una grande partita". Le differenze con gli altri derby: "L'importanza di un derby è che la città lo vive in un modo intenso ed è così anche per noi. Esiste questa bella atmosfera e sono partite belle da giocare".

Al centro sportivo poi c'è stata anche la visita di Leonardo Bonucci: "Con Leo abbiamo parlato di tantissime altre cose, non del derby, soprattutto in prospettiva del suo futuro. Una conversazione sul calcio e sulle dinamiche del lavoro, differenti da quando passi a fare l'allenatore. Lo conosco da tanto tempo perché abbiamo giocato insieme in nazionale e per noi è stato un privilegio averlo qui, essendo stato lui una bandiera della società". Sulla difesa: "Possiamo crescere tutti sotto questo punto di vista. L’atteggiamento è giusto, lì è la base per continuare a fare grandi prestazioni".