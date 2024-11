Bremer, lavoro in palestra e post sui social: tifosi scatenati e Fagioli...

Dal quel 3 ottobre, giorno in cui ha avuto la terribile notizia della lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, Gleison Bremer si è messo in testa di dover lavorare sodo per recuperare e tornare in campo quanto prima. La sua assenza si è fatta sentire in questo mese e tanto si sentirà anche per il futuro visto che sarà costretto a restare fuori per diversi mesi. Dopo l'operazione, però, Bremer ha iniziato a lavorare soprattutto con fisioterapia e palestra, sui social ha voluto mandare un messaggio importante alla Juve e ai tifosi.

Bremer, il messaggio social

Restare fuori non è mai facile per nessuno. Gleison Bremer in questo non è da meno seppur sia sempre vicino alla squadra quando gioca e si allena. Una presenza importante nonostante l'infortunio, come ha sottolineato anche Thiago Motta in conferenza prima del derby col Torino. Un ostacolo lungo un percorso da superare, lasciarselo alle spalle e tornare in campo per ripartire. Forza di volontà, voglia di scendere sul campo e lottare per la maglia bianconera: "Tutto procede nel migliore dei modi! Pronto ad affrontare i prossimi step" ha scritto il brasiliano sui social.

Un messaggio che ha scatenato i tifosi, i quali hanno commentato in tantissimi il post di Bremer, ma anche i compagni. Tra cui anche Nicolò Fagioli: "Vai animale" con l'emoji di un cuore. "Ti aspettiamo", "Forza Gleison", o ancora, "Non vediamo l’ora…e sarà ancor più bello", invece i messaggi dei tanti sostenitori bianconeri. Ma c'è anche chi, scherzosamente, gli ha fatto una proposta: "Prendi il mio ginocchio, a me non serve", giusto per rivederlo in campo sin da subito poiché ne sente la mancanza.

